Christophe CASTEL

Directeur,Acheteur vins, Oenologue, Bureau d'Achat des Vins



Direction d'une enseigne de distribution de boissons CHD et GMS à l'Export.



Initialement formé par un cursus universitaire (Master en commerce international)et un Diplome National d'Oenologue, j’ai exercé plus de 12 ans au siège de la distribution ( Cora, Nicolas).



Je bénéficie de compétences variées et complémentaires en Commerce, marketing et achats-approvisionnement acquis sur l’ensemble de la chaîne métier lors de mes expériences de Responsable Commercial, Chef de Produits et Acheteur vin.



Mes compétences :

Développement commercial

Oenologie

Achat

Grande distribution

Acheteur

Vin

Management

Achats

Animation de réunions