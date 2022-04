Christophe CASTERA

Je suis Technicien en Matériaux Composites, diplomé d' un Bac Pro. J' ai pu découvrir le métier de Drapeur pré-preg au sein de l' entreprise Composite Aquitaine à Salaunes, dans lequel j' y ai effectué 10 années sur poste.



J' ai principalement fabriqué des pièces de structure et pu mettre à disposition mes compétences et ma polyvalence sur différents postes de drapage et en tant que Formateur.



J' ai ensuite était travailler en Belgique chez SONACA, puis chez Aircelle SAFRAN au Havre.