Christophe CATRIN

Les dresseurs de chiens ne travaillent pas de la même façon que les éducateurs car ils ont un objectif particulier à atteindre avec l’animal qui leur est confié.



Ainsi, un professionnel peut dresser un chien pour le sauvetage, pour la sécurité ,Ou encore pour l’aide aux personnes invalides voir autres. Un éducateur lui, base son travail sur le comportement du chien dans la vie quotidienne. Le dressage est utile à de nombreuses personnes, comme à des sociétés et des professionnels qui travaillent tous les jours avec leur chien.

Dresseurs de chiens, la différence avec les éducateurs



Des entreprises et associations mais aussi de nombreux particuliers font appel aux dresseurs de chiens afin que leur animal soit capable d’accomplir un ensemble d’actions précises. Il ne s’agit donc pas de repérer les problèmes de comportement du chien mais de lui apprendre à faire de nouvelles choses. Contrairement aux éducateurs canins, les dresseurs de chien n’aident pas les maîtres à mieux s’en sortir avec leur animal. Ils prennent en charge l’animal lui-même. C’est un travail de dressage et non d’éducation. Il implique ainsi que le chien soit déjà éduqué mais il est possible sur le dressage inclut une partie éducation.



Les chiens sont dressés depuis la nuit des temps afin de seconder les hommes dans de nombreuses tâches. Aujourd’hui, le chien fait partie intégrante de nombreuses activités professionnelles comme avec la gendarmerie et l’armée mais aussi dans le secteur humanitaire avec les chiens de sauvetage ou encore, les chiens de gardiens de sécurité, les chiens d’aveugles, les chiens de traîneaux etc.



La différence majeure entre le dresseur de chien et l’éducateur canin réside donc dans le fait que le dresseur ne travaille qu’avec le chien tandis que l’éducateur travaille avec le chien et son maître. C’est d’ailleurs, dans ce dernier cas, en grande partie au maître que l’éducateur enseigne, bien plus qu’au chien lui-même.

Le travail des dresseurs de chiens



Le travail des dresseurs de chiens est une activité difficile. Elle est pratiquée en extérieur et demande souvent d’appliquer des méthodes de dressage dans des conditions inconfortables. C’est une activité qui exige une grande rigueur, une patience à toute épreuve et bien entendu, dresser un chien demande d’avoir une connaissance parfaite du comportement canin.



Mais cela ne suffit pas car une connaissance approfondie de la psychologie canine ne garantit pas d’obtenir des résultats avec tous les chiens. Si certaines races sont plus faciles à dresser dans un objectif précis, il est indispensable d’appliquer la méthode adéquate. Les exercices doivent montrer des résultats, même si cela ne prend pas le même laps de temps avec tous les chiens car, comme chez les humains, certains apprennent plus vite que d’autres.



La plupart des dresseurs de chiens sont des spécialistes qui ne travaillent qu’avec un secteur professionnel en particulier. En effet, ce ne sont pas les mêmes dresseurs qui dressent les chiens pour la recherche de stupéfiants ou de personnes, ou encore, pour guider les personnes non-voyantes. Si la théorie de l’apprentissage a les mêmes bases, la pratique diffère et les exercices d’entraînement également.



























































































































