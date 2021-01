Montacer MHIRSI

Créée en janvier 2007 pour répondre à une recrudescence croissante d’insécurité, SCLS est dirigée et animée par une équipe dont la carrière s’est exclusivement orientée vers la prévention et la sécurité des biens et des personnes, dans le cadre d’une relation durable et de confiance réciproque.

SCLS a su s’entourer d’une équipe de professionnels expérimentés, dynamiques et réactifs, à l’écoute de ses clients et de ses partenaires, mais surtout fidèle à ses valeurs.

Notre état d’esprit, notre synergie professionnelle commune, notre organisation souple, nous permettent d’appréhender et de nous adapter à toutes situations.



NOS COMPÉTENCES



 Accueil sécuritaire

 Contrôle des accès surveillance et filtrage

 Sécurité incendie prévention

 Protection des sites par rondes de prévention et gardiennage

 Télésurveillance

 Intervention

 Conseil et audit de sécurité (analyse de l’environnement direct et indirect de l’entreprise, étude des risques, évaluation du niveau sûreté-sécurité, recherche de productivité)



NOS ATOUTS



● Un personnel d’encadrement directement impliqué sur le terrain, une réactivité et une efficacité confirmées par le renouvellement de la confiance de nos clients et nos partenaires.

● Des ressources disponibles immédiatement pour des résultats rapides.

● Une optimisation des délais d’intervention au service de prestations de qualité exécutées pour la satisfaction de nos clients.

www.scls.fr