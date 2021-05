Jean-Pierre JEAN-PIERRE BROUILLARD (BROUILLARD)

Disponible - Etudie toute proposition sérieuse dans les domaines du management, méthodes, organisation, certifications d'entreprises - Secteurs : Automobile, Spatial-Défense, Militaire, Médical/Dispositifs médicaux, Services et dérivés.

Annecy (74 Haute-Savoie) et proximité. CDD - CDI.



Historique :



Consultants indépendants depuis 1988, nous nous sommes toujours attachés à entretenir des relations de qualité avec nos clients en développant un ensemble de compétences pluridisciplinaires et un environnement faisant appel aux meilleures pratiques et aux dernières technologies.



Nous vous accompagnons avec la volonté dêtre responsables, à votre écoute, toujours plus proches de vos attentes en proposant des solutions rationnelles, innovantes et optimisées.



Nos associés et partenaires, Experts dans les domaines du management de la qualité, de la sécurité, de lenvironnement et du développement durable interviennent en toute indépendance, dans le respect des règles de lArt et dintégrité de la profession. Ils vous assistent tant dans le cadre dun besoin ponctuel que dans vos projets à long terme.



Dariel Anpilar Qualitem Alliance est équipée de solutions modernes et performantes de la gestion et de la relation clients, ainsi que de serveurs dédiés sécurisés pour ses applicatifs distants.

Dans le cadre de notre politique de dématérialisation, nous marquons un soin tout particulier à garantir la meilleure traçabilité et la conservation décennale de tous les éléments de dossiers pour chacun de vos projets.



Nos clients, PME, PMI, sociétés ou groupes, présents dans un éventail conséquent des secteurs industriels et tertiaires de l'économie, sont représentatifs de notre polyvalence.



Notre expérience ajoute une présence rassurante.



Solution progicielle Busineer Engine Studio sous AGIL Fusion 8.0





Certifications :

Dariel Anpilar est certifiée STIQA 500 Trend Solid Structure© - Système de management des ressources des la Mercatique publié par lIQA Cert.



Mes compétences :

Conseil

Management

Formation

Manager

Engineering

Certification ISO TS 16949

Certification STIQA 700/800

Certification EN 9100 et EN 9120

Certification ISO 13485

Certification ISO 14001

Certification STIQA 500/501

Certification ISO 9001