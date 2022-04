Christophe CATTANEO

Gérant de MR4 Groupe et épanoui dans mes fonction actuelles, j’ai décidé de relever de nouveaux défis.



Suite à divers expériences professionnelles significatives dans le business développement, j’ai créé en 2016 le SALON BUSINESS EN NORMANDIE. Le premier salon qui vise les chefs d’entreprises et les activités concordantes. Je voulais aider les entreprises à développer leurs business sur la région en visant un public exclusivement composé de professionnels.



Fort de son succès pour sa première édition, cette année le salon Business en Normandie posera ses valises sur CAEN (25 Avril) et ROUEN (14 Septembre).



Envie de mettre en avant vos compétences, vos prestations ou vos produits... Inscrivez-vous en tant qu'exposants aux salons Business en Normandie... Ne manquez pas une chance de faire du Business !



http://www.business-en-normandie.fr/



Vous souhaitez développer, solutionner un problème de crise... N'hésitez plus, contactez moi par message !



Mes compétences :

Étude de marché

E-tourisme

E-commerce

Comptable

Commerciale

Infographie

Site internet

Création graphique

Direction générale

Conseil