Christophe CATTANEO

Ingénieur de formation - près de vingt cinq années d’expérience dans les activités d’intégration de systèmes.



Un parcours professionnel enrichissant, m’ayant permis de développer toutes les compétences requises pour la Direction de Projets :



• La Direction de projet, en premier lieu, pour développer la notion de respect des engagements : engagements pris par la Société envers son Client, engagements pris par soi-même envers sa Société. La direction de projets apporte l’expérience en gestion des risques, mais permet aussi de mobiliser et développer les compétences des équipes confiées.



• Le Consulting, pour mesurer pleinement l’impact d’un SI sur le fonctionnement d’une Société. Prendre conscience qu’un SI n’est qu’un outil, dont l’objectif est de supporter les utilisateurs sur leurs activités qui sont le cœur de métier du Client. Ceci détermine les réels enjeux d’un projet informatique.



Associés à ces missions opérationnelles, des postes transverses - comme la gestion d’entités opérationnelles ou de gestion des compétences et des collaborateurs - me donnent une vision complète du fonctionnement d’une SSII.



Mes compétences :

BO

SAP

Selligent

CRM

Ingénieur

BI

Oracle Applications

ERP

BPC

BFC