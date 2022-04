Didier MOISSON

Conseil et Management auprès des DSI pour la performance SI et la transformation vers le Numérique.



Business :

- Compréhension et pilotage par les enjeux stratégiques IT client

- Responsable d’Engagement Client pour les services partagés IT d’EDF

- Développement business / Propositions client : gain consultation AP-HP

- Activité de foisonnement / Renouvellement : TMA Open Source pour EDF

- Gestion complète de la relation client et animation de comités de pilotage

- Gestion contractuelle, négociation pour marchés de prestations et avenants de prolongement de TMA Paie d’EDF



Management :

- Elaboration budget périmètre et gestion du P&L, jusqu’à 6 M€

- Direction de Projets et de TMA : Paie EDF de 120 000 agents

- Mise en place de gouvernance de marchés / projets : EDF, Banque de France

- Déploiement modèle de délivery front/back office avec des centres de services Near/ Offshore

- Service delivery manager dans le cadre de l’externalisation SI de Renault

- Gestion des équipes opérationnelles, jusqu’à 80 collaborateurs sur AP-HP

- Gestion de la sous-traitance et de partenaires technologiques : Redhat

- Recrutement de collaborateurs, gestion de carrière et entretien individuel



Innovation IT : Gouvernance et Performances de SI, Open source, Agilité, Solutions Internet, Cloud, Mobilité, nouveaux usages.



Secteurs : Energie et Services, secteur Public, Santé, Automobile, Industrie de Défense.





Mes compétences :

Ressources Management