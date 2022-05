Valérie SCHIEBER

Passionnée de jardins et de botanique depuis toujours, j'ai enfin réalisé mon désir de reconversion après 10 ans de carrière informatique.



J'ai suivi une formation à l'école de l'environnement et du cadre de vie TECOMAH (Jouy en Josas) et en alternance dans la société NEREV.

Salariée pendant 2 ans et seule femme jardinier dans cette entreprise de 39 personnes, j'etais chargée de la création et de l'entretien d'espaces verts, de jardins intérieurs pour le compte de Conseils généraux, d'entreprises, résidences ou particuliers.



Aujourd'hui en freelance, je crée ou réaménage des jardins, terrasses, balcons de particuliers. Mes clients apprécient mes esquisses, mon sens de l'esthétisme et mes conseils adaptés. Certains n'hésitent pas à enfiler leurs gants pour travailler avec moi afin de réapprendre les gestes et connaitre les petits 'trucs de jardiniers'. Ces moments sont vraiment enrichissants pour chacun.



Je dispose de réelles capacités pour ce métier que l'on pense trop souvent masculin (à tord !) : des connaissances sur les végétaux et leurs besoins, le sens de l’organisation et de la sécurité ainsi qu’une aptitude physique non négligeable.



Je possède également plusieurs certifications : CACES 1, DAPA (diplome d'application de produits phytosanitaires) ainsi que le brevet de secouriste du travail.



Mes compétences :

Écologie

JARDINIER

Paysagiste