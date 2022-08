Jacky AUBRY

Issu du monde agricole (Arboriculture fruitière), mon parcours s'est orienté sur la technique de production puis sur le commerce auprès de la distribution agricole française.

Mes principales compétences sont les suivantes :

- Grande capacité d'adaptation et d'organisation

- Sens des relations commerciales

- Acquisition d'un bagage technique consolidé (Issu de la production & différentes expériences en exploitations cultures spécialisées France et Europe)

- Passionné par le résultat, les stratégies engagées et force de proposition



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Management

Conseil

Communication

Technique

Encadrement