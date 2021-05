Bastien GIRES

Diplômé ingénieur en agriculture de l'Ecole Supérieure d'Angers et ayant suivi le master 2 Entrepreneuriat à l'Ecole Supérieure de Sciences Commerciales d'Angers (ESSCA), je m'intéresse à tous les aspects de la vie d'une entreprise.



Curieux par nature, j'aspire à apprendre de nombreuses compétences afin de gérer une entreprise. Le management d'hommes et de projets, le commerce, les ressources humaines et la stratégie d'entreprise sont quelques choses qui m'intéressent particulièrement.



Un entrepreneur se doit de revêtir de multiples casquettes pour relever les nombreux défis qui s'imposent à lui! Je souhaite donc acquérir un maximum de compétences afin de pouvoir rapidement être amené a gérer un centre de profit.



Mes compétences :

Excel

Word

GanttProject

Management d'équipe

Management de projets

Business plan

Pilotage commercial

Techniques de vente

Développement commercial

Management commercial