Pierre BOITEAU

Associant une formation d'ingénieur en agriculture et une passion pour la presse et la communication, formalisée par une formation journalistique, je travaille depuis 1991 dans le domaine passionnant de la presse agricole. Après la Franche-Comté pour mon premier emploi, puis la Bretagne, j'habite depuis l'été 2008 en Picardie (Hauts-de-France), dans la région de Beauvais.

Après 9 ans en presse "papier" chez ATC (journaliste en région, puis chef de rubrique et rédacteur en chef), je me suis passionné pour le journalisme sur internet dès ses débuts. J'ai co-construit et lancé en équipe plusieurs projets dont Les Cahiers de lélevage (actuellement Cultivar élevage), le site Web-agri.fr, la newsletter Le Mel Agricole, le suivi des concours et des salons agricoles en direct sur le web, Terre-net Magazine... Et d'autres à venir...



Mes compétences :

Communication

Communication presse

Internet

Médias

Presse

Elevage

Journalisme en ligne

Journalisme

Gestion budgétaire

Management

Réseaux sociaux

Agriculture

Rédaction

Presse professionnelle

Agriculture polyculture élevage

Médias sociaux

Web 2.0

Presse en ligne

Conseil éditorial

Presse écrite

Presse magazine