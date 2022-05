Pierre-Emmanuel DE LAURISTON

J’accompagne les dirigeants de TPE / PME et les créateurs d’entreprise dans le pilotage et la gestion financière de leur entreprise.

Je les aide à construire et mettre en œuvre leurs projets d’investissement et de développement.

J’apporte une vision pluridisciplinaire des projets et fais l’interface avec les différents interlocuteurs (banquiers, expert comptable, avocat…)





DOMAINES D'INTERVENTION :



Je suis en mesure de vous accompagner dans chaque étape de la vie de votre entreprise :



* Création d’entreprise :

• Stratégie

• Définition du modèle économique

• Business plan, prévisionnel

• Analyse et montage de projets de création

• Recherche de financement

• Accompagnement dans la relation bancaire



* Projets, investissements :

• Etude de faisabilité et rentabilité d’investissements

• Définition des besoins de financement, élaboration du plan de financement

• Aide au dirigeant dans ses décisions stratégiques (embauche, investissement, ..)

• Recherche de financement, accompagnement dans la relation bancaire



* Pilotage, amélioration de la performance, gestion opérationnelle :

• Diagnostic économique et financier de l’entreprise

• Analyse de la rentabilité d'entreprise, calcul des prix de revient

• Mise en place d’outils de gestion et tableaux de bord.

• Gestion financière

• Gestion de trésorerie : prévisionnel, suivi

• Budget prévisionnel

• Optimisation de l’organisation

• Gestion du temps



* Développement commercial :

• Stratégie de développement commercial

• Formation et accompagnement des équipes commerciales



* Gestion patrimoniale / entreprises patrimoniales :

• Optimisation fiscale des investissements entre la sphère privée et l’entreprise

• Mise en place d’une gouvernance familiale

• Lien entre l’entreprise et les actionnaires



* Accompagnement d’entreprise en difficulté :

• Diminution des impayés clients

• Amélioration de la rentabilité des devis

• Ajustement et négociation des lignes de crédit

• Accompagnement dans la relation bancaire

• Etablissement et suivi régulier du budget prévisionnel, recherche de solutions en cas de dérive.





EXPERIENCE :



* 20 ans d’expérience au service des TPE / PME, dans le domaine bancaire et dans le conseil :

• Conseil de gestion à destination de TPE

• Direction d’agence bancaire

• Analyse crédits

• Marketing, commercial

• Organisation

• Gestion patrimoniale

* Depuis 15 ans : Administrateur d’une entreprise vinicole ( > 100 M€ de chiffre d'affaires).

• Membre du comité stratégique et du comité de rémunérations.

• Membre de l’IFA (Institut Français des Administrateurs).



APPROCHE :



Ecoute

Proximité

Approche multidisciplinaire

Elaboration de solutions sur mesure



