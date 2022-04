Christophe CAUX

Bonjour, je suis inscrit a un session de formation en alternance au Centre d'Etudes Supérieures Industrielles CESI d'Arras. je recherche une entreprise désireuse de partager une aventure de deux ans.en 3pour1

3semaines en entreprises et 1 semaine sur la préparation de l'ensemble des missions qui sont conduits en entreprise.

pour plus d'information:

https://www.cesi-alternance.fr/formation/informatique/inftsmsi-gestionnaire_en_maintenance_et_support_informatique



Mes compétences :

Réseaux sans fil

Réseau local

Cisco

Alcatel VoIP

Télécommunications

VoIP (Voice over IP)

VPN

PBX

Microsoft Office 2007

LAN/WAN > VLAN

IP