Christophe CAVELAN

Tout au long d'un parcours professionnel d'une quinzaine d'années en tant que manager dans les secteurs de la relation client, du multimédia, de la presse écrite et et de l'hôtellerie, j’ai acquis une solide expérience dans le pilotage de projets, l'encadrement d'une activité et le suivi d'équipes.

Ces expériences m'ont appri la rigueur, la polyvalence, l'adaptabilité et la responsabilité. A travers les missions qui m'ont été confiées, j'ai pu mettre à l'épreuve mes capacités à tenir des délais de productivité dans le respect de la réglementation et des objectifs de l'entreprise.

Je souhaite mettre aujourd'hui mon esprit d'équipe, mes compétences managériales et en communication, mes qualités rédactionnelles et multimédia ainsi que mes facultés d'adaptation au service d'une entreprise qui me permettrait de relever de nouveaux challenges.