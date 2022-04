Christophe CAYLUS

Maître d'oeuvre en bâtiment, je réalise tout vos projet de constructions ou de rénovation, que se soit pour un particulier ou un professionnel.



Permis de construire ; Chiffrage; Mise en conformité (accessibilité handicapé, sécurité incendie) ; Rénovation de patrimoine ; Conception et suivi de travaux.



Le maître d'oeuvre est votre allier, dans votre projet de construction il ne vend pas un produit sur lequel il prend une marge,mais une prestation intellectuelle.

Qui a pour but de servir les ’intérêts du client.

Il le représente auprès des entreprises, afin de le défendre et de protéger ses intérêts.

De part les connaissances techniques et des normes il veille à ce que votre projet soit réalisé au meilleur rapport qualité prix avec un parfait achèvement des travaux dans le respect règles de l’art.



Les Missions du maître d'oeuvre sont :



✔ Conception de votre plan personnalisé après une visite de terrain en fonction de :



- De l’orientation, de l’environnement, et de votre budget.



✔ Conseils techniques et architecturaux afin d’établir une notice descriptive :



- Nous saurons vous conseiller sur les volumes, les ouvertures, la couverture, les matériaux, couleurs...)

- Mode de construction

- Mode de Chauffage

- Menuiseries

- Isolation

- Ventilation



✔ Estimation du coût du projet notice descriptive.



✔ Etude de sol type G12



✔ Consultation et mise en concurrence des entreprises et artisans du bâtiment,afin d'avoir le meilleur prix.



✔ Dépôt du Permis de construire et des demandes annexes si nécessaire (assainissement autonome...)



✔ Etablissement des pièces écrites, du planning de chantier et réalisation du suivi des travaux tout corps d’état dans le cadre d’un



- Assistance à la passation des contrats de travaux

- Coordination inter-entreprises

- Contrôle des travaux

- Assistance opération de réception



Mes compétences :

AutoCAD

Réhabilitation

Gestion de projet

Economie

Métreur

Environnement

Bâtiment

Archicad

Hyper-Archi 11

Ingénierie