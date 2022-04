Christophe CAZEILLES

De 09/2011 -12/2011 : BONNA SABLA, fabricant de pièces en béton (Villeneuve le Roi -94-)

Remplacement du responsable maintenance avant fermeture de l'usine (60 personnes). Suivie des travaux de 5 personnes de maintenance et les commandes du service sur des équipements suivant centrales à béton, machine fabrication de dalles, tables vibrantes, moules à béton,...



De 05/2011 -09/2011 : TURBOMECA, Équipementier aéronautique (Buchelay -78-)

Suite à transfert de 40 machines d'une filiale à un autre mise à jour de ces équipements dans la GMAO et des documents maintenance au format de TURBOMECA.



De 02/2001 -07/2006 : MGI COUTIER, Équipementier automobile (Les Mureaux -78-)

Pour un site de production de 200 personnes, installation du Module maintenance sur la plateforme SAP. Gestion des achats et du stock des pièces de rechange (1400 références) des lignes automatisées. Contrôle des commandes, mise à jour des bases de données techniques, recueil et intégrations des données statistiques et analytiques pour l’élaboration et le suivi des budgets. Mise en place et suivi des indicateurs pour les audits qualité (ISO 9002 et ISO TS). Rédaction des procédures de maintenance aux niveaux 1, 2 et 3.



10/1999 - 12/2000 Société Cometa système (50) pour AREVA (La Hague-50-). Rédaction des essais sur plate forme testant les automates de la mise en stockage des fûts radioactifs.



02/1999-09/1999 Société Assistec (75) - pour P.C.I. (Meudon la forêt -92-) Remplacement des automates SMC50 d’APRIL par les S300 de SIEMENS sur une ligne de montage automobile (assemblage des pivots de la XANTIA et de la 406). Rédaction de l’analyse fonctionnelle, tests des programmes sur simulateur SIMAC , mise en service et assistance technique sur site.



10-11/1998 Société SATOME (95) pour YOKOGAWA (Vélizy –78-) Mise à jour des analyses fonctionnelles d’une ligne de production de bandes magnétiques.



01/1992 - 01/1996 Société SERSA COTENTIN (50)

- pour MELOX (industrie nucléaire à Marcoule -30-) Essais sur plate-forme de logiciels pour automates SIEMENS et superviseurs COROS. Utilisation du simulateur SPOC. Responsable de la mise en forme des grafcets relatifs à l’analyse fonctionnelle de l’usine (fabrication de combustibles nucléaires).

- Pour AREVA (La Hague -50-) : vérification des armoires de mesures (BAILEY) et étalonnage des appareils de mesure (transmetteurs, vannes de régulation, …).Mise au point de l’installation en collaboration avec le service chimie.

07/1990-09/1991 Société POLYMONT (agence de Bretagne)

- pour CITROËN (usine d’Aulnay sous Bois -93-)Modification de programme sur des automates (PB400) pour l’installation d’un nouveau type de variateur (sur 4 sections élévatrices).

- Pour CANON (usine de Liffré -35-) Étude et réalisation d’un nouveau programme sur deux automates PB400 pour une chaîne de montage de photocopieurs. Mise en place d’une liaison inter automates (JBUS) et d’un superviseur FICAM.



11/1989-06/1990 Société CIMELEC (78 Les Mureaux) - pour CITROËN (usine d’ Aulnay sous Bois) Paramétrage et mise en service de superviseurs (FICAM) pour la chaîne de ferrage de la ZX. Création du dialogue automate/opérateur. Maîtrise de logiciels spécifiques.



Mes compétences :

Automatisme

Gestion du stock

GMAO

Maintenance

Mode

MODE OPERATOIRE

Opéra

Rédaction

SAP

SAP PM

Simulation

STOCK'

Technicien