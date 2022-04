Erik WORME

Les buts d'ERLAUVA :

recherche de sous-traitants et mise en relation sur les trois pays que je connais : Pologne - France - Pays Bas

Etudes de marchés France Pologne Pays bas et mise en relation secteur du batiment.

En Pologne, recherche financement pour achat de terrain ou promotion immobilière; opération de taille réduite à caractère quasi familiale.

En Pologne, intéret pour le secteur du tourisme Centre de Thalasso ou Hotels- recherche partenaires et financement.

En Pologne, recherche à monter un groupe de BTP, polonais de taille internationale- recherche contact avec dirigeant ou groupe de BTP polonais: le but transfert de compétence et synergie Europe de l'Ouest Europe de l'Est.

Tout développement d'affaires tout secteur d'activités m'intéresse en Pologne.





Ingénieur Bâtiment en BET pour entreprise général.

Spécialiste du Chiffrage tout type de bâtiment gros-oeuvre et TCE.



j'ai effectué une expérience de trois ans aux Pays Bas où j'ai rejoins mon épouse; j' y habite toujours.

Ce que j'aime dans mon métier , c'est l'imagination , la conception, c'est pourquoi j'ai acquis une bonne compétence en montage de dossier , montage d'affaire , études de faisabilité.



Mon but s'est d'allier les contraires , je n'ai pas oublié d'acquérir une compétence en exécution.

L'aspect dual des choses m'intéressent - les entreprises pour lesquels je travaille sont des entreprises de production, leur avenir passe par l'amélioration en conception, c'est une contradiction apparente qui m'e passionne.



De même , je suis intéressé par le multiculturel , d'où mon expérience aux Pays Bas. J'aimerais conseiller des sociétés néerlandaises dans leur business en France.

J'ai été amené professionellement à travailler en France pour des Hollandais, leur ignorance me sidère , j'y vois un axe de performance.



Outre la Hollande , la Pologne me plait ma belle famille y vit.

J'ai un phantasme, aider les ingénieurs polonais à reconquérir leur marché et à concurrencer les sociétés de l'Europe de l'Ouest : Vinci, Bouygues, Skanska, Hochtief, Strabag.



L'alliance des contraires est essentiel:

en ce moment, je travaille pour une société qui répare les bâtiments , nous intervenons entre autre en cas de sinistre.

Nous serons amenés à travailler avec des ammeneurs d'affaires qui connaissent le monde des assurances: Nous sommes des hommes de bâtiment qui ont besoin de se marrier .



Par ailleurs, outre la société pour laquelle je travaille, je souhaiterais créer une structure d'économiste du bâtiment qui fonctionnerait comme Brink Groep, aux Pays Bas: avec comme client, l'état, les marchés publics, mais aussi les PME du bâtiment: être au service est mon mot d'ordre.



Pour aller plus loin, j'aimerais la connecté à un réseau d'ingénieur, quantity surveyor, je connais quelqu'un, calculator, je recherche en Hollande: pour être plus fort sur des Appels d'offre Européens.



Mes compétences :

Bâtiment

Ingénierie

Promotion