Christophe CAZENAVE

Actuellement chef de dépôt à Conforama



COMPETENCES ET APTITUDES



PERSONNELLES

Encadrement d’équipes terrain

Goût des chiffres

Autonomie / Rigueur / Ecoute / Esprit de synthèse

Capacité rédactionnelle

Bon contact clientèle



LOGISTIQUES

Certificats de capacité professionnelle :

Au transport national et international par route de Marchandises

Au transport national et international par route de Personnes

A l’exercice de la profession de Commissionnaire de Transport



Méthodes d’analyse :

Utilisation de méthodes d’analyse d’un problème logistique : Statistiques, Recherche Opérationnelle, Comptabilité analytique, Analyse des coûts, Informatique.



Logistique des flux :

Gestion et organisation d’un entrepôt (Moyens humains, matériels, informatiques et logistiques)

Compréhension des différents systèmes de gestion de production et des stocks

Mise en place des outils de contrôle des flux internes et de mesure d’activité



Transport national et distribution physique :

Définir et mettre en place une stratégie de transport et de distribution

Elaboration d’indicateurs de suivi et d’optimisation de l’activité

Etablir un cahier des charges et lancer un appel d’offres

Intégration du processus qualité



Logistique internationale :

Analyse de la chaîne chronologique des actions financières, juridiques, logistiques et administratives depuis l’offre jusqu'à l’arrivée chez l’acheteur étranger.

Planification d’une opération export, plan transport.



GESTION (Magasin /Entrepôt pour la Grande Distribution)

Achat / Gestion:

Mise en place d’appels d’offres

Entretiens Fournisseurs et négociation des prix d’achat

Maîtrise des budgets d’achats Saisonniers

Elaboration du tableau de bord annuel : C.A., Marges, Stocks, Compte de résultat

Compte rendu mensuel de résultats et élaboration de plans d’action

Suivi journalier du C.A. et des Marges



Vente:

Fixation des prix de vente

Relevés Concurrence

Contrôle des changements de tarif

Mises en avant des promotions

Optimisation des linéaires



Management:

Recrutement, Formation, Evaluation des Collaborateurs

Animation des réunions hebdomadaires

Participation aux réunions mensuelles de direction



INFORMATIQUES

Word, Excel, PowerPoint, Access



Mes compétences :

Distribution

Logistique

Photo

Recrutement

Sport

Transport