Isabelle RIO

De formation commerciale , j’ai évolué dans des fonctions managériales en entreprise avant de me spécialiser dans le domaine de la gestion de carrière, du développement des compétences et de l'accompagnement de projets professionnels.



Je suis particulièrement sensibilisée à la valorisation du capital humain dans les organisations mais aussi à un point qui me paraît essentiel, la satisfaction de la clientèle (entreprises, salariés et particuliers).



Le conseil aux entreprises et l’accompagnement de projets professionnels variés m’ont permis de développer des connaissances dans de nombreux secteurs d'activités et métiers. Mon sens de l’analyse et de l’investigation favorisent, en outre, ma compréhension des métiers et des enjeux.



Mes domaines de compétences :



Gestion de centre de profits

Management opérationnel et transversal

Développement clients et partenariats

Gestion de carrière

Recrutement

Accompagnement individuel et collectif

Législation et dispositifs de la formation continue

Conduite de projets (commerce, formation, logistique)



Mes principaux atouts:

Professionnalisme , engagement, écoute, réactivité, pragmatisme, sens du client et du service, capacités rédactionnelles, rigueur administrative, curiosité d'esprit.



Mes compétences :

Bilans de compétences

Gestion de carrière

Management d'équipe

Gestion du personnel

Gestion de la relation client

Accompagnement de projet

Gestion des stocks

Direction de centre de profits