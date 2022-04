Isabelle RIO

Responsable des Accès et Partenariats Régionaux sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Normandie.



- En charge de la gestion et de la stratégie des Grands Comptes ( établissements de santé publics, privés, groupements de Pharmacie et futur GHT ).

- En charge des relations institutionnelles avec les ARS, OMEDIT .

- En charge du pilotage stratégique des équipes terrains ( Vmsh, Vm, avec les DT et MSL)

- En charge des projets de transversalité et partenariats complexes



Mes compétences :

Vente

Communication

Management

Santé

Référencements

Market Access

Stratégie