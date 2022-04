Isabelle RIO

Consultante en diagnostics et conseils RPS & QVT, j'accompagne les entreprises dans la conjugaison du bien-être au travail et de la performance.



Avec un double cursus en droit social et en management des organisations, je me suis intéressée à la prévention des risques psychosociaux et l'approche systémique en travaillant chez France Télécom Orange, lors d'une opération de réorganisation. Après avoir travaillé dans plusieurs groupes et exercé le métier de consultante & formatrice RH, j'ai développé un pôle de prévention des risques psychosociaux et accompagnement du changement dans un cabinet d'outplacement.



Je suis également enregistrée en tant qu'intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP) et j'ai validé la certification CRAMIF de formateur en initiation à la prévention des risques psychosociaux.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Prévention des risques professionnels

Droit social

Stratégie commerciale

Conduite de projet

Conduite du changement

Risques psychosociaux

Conseil en recrutement

Recrutement

Conseil

Développement commercial