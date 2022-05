Stéphanie BASSET

Responsable Emplois & Compétences, j'ai en charge le déploiement de l'Approche Compétences au niveau du groupe STEF.

J'accompagne les opérationnels dans l'identification et la définition précise des compétences (actuelles et à venir) de chacun des emplois dans le but de concevoir des parcours de formation modularisés et professionnalisants, répondant à la fois aux besoins de nos collaborateurs et aux exigences opérationnelles.



Notre ambition dans le cadre du déploiement de cette démarche est:

- d'oeuvrer pour une meilleure visibilité et lisibilité des organisations, des emplois, des compétences et savoir-faire associés de manière à favoriser la mobilité interne et la gestion de carrières, ainsi qu'à mieux anticiper et accompagner les changements (technologiques et/ou organisationnels),

- de favoriser la pérennisation, la capitalisation et le transfert des expertises Métier​ (Transport & Logistique),

- de concevoir les dispositifs permettant une meilleure détection des besoins de formation et des réponses en termes d'accompagnement et de formation ciblées sur les compétences à développer ou à acquérir en situation de travail.



Ce qui me plaît dans mon emploi actuel :

- La transversalité du projet que je mène et l'aventure humaine qui le caractérise : un processus, un cadre méthodologique et un pilotage RH, une production assurée en étroite collaboration avec le Métier pour répondre à ses propres besoins en termes de compétences,

- La mise en place de solutions pédagogiques innovantes et performantes,



Ce qui me motive :

L'espérance de contribuer, par notre action conjuguée, à insuffler une culture d'organisation de type 'apprenante' dans laquelle les intelligences sont mobilisées, les expériences ainsi que les compétences individuelles et collectives créées en son sein sont reconnues, valorisées, capitalisées et transférées au profit de tous.



Mes compétences :

Recrutement

Approche Compétences

Référentiel Evaluation

Référentiel Emplois Compétences

Référentiel Formation

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Formation professionnelle

Gestion de projets

Conduite du changement

Développement des compétences

Communication interne

Animation d'équipe

Ingénierie de compétences

Conception pédagogique

GPEC