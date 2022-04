Laurence DIOT

Professionnelle de l'accompagnement, la formation et de l'évaluation depuis près de 20 ans, je vous propose mes services de conseil en Ressources Humaines en Charentes Maritimes et dans les départements limitrophes. Mais serai ravie de venir vous voir plus loin!

Je travaille en portage salarial de préférence. Cela confère de la souplesse et de l'adaptabilité dans mes missions.

Je serai ravie d'échanger avec vous en vue d'une collaboration.



Mes compétences :

Recrutement

Management

Gestion des compétences

Bilan de compétences

Développement des compétences

Analyser écouter réfléchir agir

Animation de formations

Accompagnement au changement

Accompagnement de projet

Se connaitre soi meme

Plan de formation

Montage de dossiers de formation