Christophe CERCLEY

Diplômé de Polytech Nancy (Ex- ESSTIN) en 2013, en mécanique des fluides et énergétique, j'ai travaillé sur des projets liés à l'énergie et à l'environnement dans les secteurs de la biomasse, l'efficacité énergétique de procédé industriel ou encore la capture du CO2, lors de mes études à l'étranger (Suède et Australie).



Portant un grand intérêt pour l'environnement, je m'intéresse au développement / production d'énergie "propre" ainsi qu'à l'efficacité énergétique.



Début 2014, j'ai donc rejoint le groupe Altran Technologies, où j'ai travaillé pendant 2 ans pour Général Electric (Ex- Alstom Power) en tant qu'ingénieur mise en service, où j'étais en charge des procédures de test et d'essai sur le projet EPR de Taishan (Chine). Puis, pendant 1 an et demi, en tant qu'ingénieur calcul et essai de performances pour des centrales thermiques (gaz, charbon, biomasse, géothermie, cogénération).



Après cette expérience de 2 ans chez GE, j'ai poursuivi mes travaux dans la gestion de projet au sein d'Alstom Transport (4 mois). Puis, j'ai décidé d'élargir mes compétences, en suivant un Mastère Spécialisé "Energies Marines Renouvelables" (ENSTA Bretagne ) complété par un projet de fin d'étude (modélisation d'un système houlomoteur pour récupérer l'énergie des vagues).



Toutes ces expériences m'ont permis de me confronter au monde industriel, d'échanger avec des professionnels sur diverses thématiques et enjeux (technique, économique et social), le tout dans un milieu anglophone. De plus, j'ai appris à analyser, comprendre et cibler les problématiques auxquelles j'ai été confronté, en étant acteur et non passif dans mon travail ainsi qu'en m'adaptant facilement à toutes situations.



Compétences en ingénierie / projet dans les domaines suivants :



thermodynamique / biomasse / cogénération / optimisation / procédés / CFD / EMR / hydrodynamique



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Thermodynamique

Energies renouvelables

Energies marines

Ansys Fluent