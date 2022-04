Christophe CEVASCO

Professionnel confirmé avec plus de 20 années d'expérience dans la représentation d'intérêts, j'ai au cours de mes différentes missions acquis la conviction que notre fonction est devenue cruciale pour aider les organisations à défendre leur place dans un contexte de plus en plus complexe et dans les arbitrages que les décideurs publics doivent rendre.

Qu'il s'agisse d'un grand groupe mondialisé, d'une start-up, d'une ONG ou d'une structure interprofessionnelle, les défis sont les mêmes : arriver à décrypter dans la profusion d'informations les signaux faibles annonciateurs de changements, savoir comment éclairer les décideurs sur les enjeux critiques de votre structure, savoir utiliser les arguments qui font mouche, avoir une réelle capacité d'influence auprès des bons interlocuteurs au bon moment...

C'est cette expertise, et ce crédo, que j'entends déployer afin de contribuer à une mise en évidence des enjeux, en toute transparence et déontologie ; pour un lobbying résolument responsable !



Bio express :

Après un premier parcours au sein de la sphère publique, qui m'a mené du parlement à plusieurs cabinets ministériels de premier plan, j'ai acquis une solide expérience de management général, de conseil des directions générales et de gestion des affaires publiques au sein de plusieurs grands groupes. Plus de 15 ans sur les problématiques industrielles et énergétiques au sein de TOTAL, puis le conseil en Affaires publiques comme dirigeant de la filiale française d'un groupe international de communication. Le dialogue sociétal avec les ONG et l'acceptabilité des projets chez VINCI puis la direction des affaires publiques et le business développement chez PHILIPS France.

J'ai créé en 2015 "DIALOGUES", une société de conseil dédiée aux affaires publiques, relations publiques et à la communication sensible et de crise.

Elle propose à ses clients publics et privés une expertise pointue en matière d'influence et de stratégies de communications institutionnelles, de lobbying et de gestion des situations complexes.

Parce que le dialogue est partie intégrante de notre ADN nous vous proposons d'entrer en conversation avec l'ensemble de vos parties prenantes pour vous aider à les convaincre, quels que soient le média ou le canal retenus.

Par une analyse poussée de votre environnement et de votre problématique, nous vous aidons à mesurer les enjeux des décisions publiques pouvant vous affecter, à clairement identifier les acteurs et les parties prenantes concernés.

En nous appuyant sur des outils de veille, de diagnostics et de médiation originaux, nous vous permettons d'identifier et interagir en direct avec les influenceurs qui comptent pour vous. Nous avons mené depuis plusieurs missions de conseil et d'appui en affaires publiques dans des domaines aussi variés que l'économie du vieillissement, l'énergie, les transports, les grandes infrastructures, les énergies renouvelables ou le tabac.



Je préside depuis 2018 le réseau professionnel BASE (+ de 130 membres) qui prône une démarche de lobbying transparente et responsable. J'enseigne le lobbying et les affaires publiques dans le cadre du Master 2 "Corporate communication & Change management" de l'IAE d'Aix en Provence, ainsi qu'au sein de l'école 3A et l'ILERI. J'anime régulièrement divers séminaires sur le lobbying et la communication d'influence auprès de directions générales d'entreprises privées, fondations ou organismes interprofessionnels.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Gestion de crise

lobbying

communication publique

Relations publiques

pétrole

stratégie de marque

RSE