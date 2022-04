Alain CHAUVEAU

Journaliste/rédacteur, auteur, conférencier et consultant spécialisé sur le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, la communication et le marketing responsables



I/Publications :

- Coordinateur du premier livre sur la responsabilité sociale d’entreprise, le développement durable et l’éthique ( « Les pionniers de l’entreprise responsable » aux Editions d’Organisation, juillet 2001).



- Co-auteur d’un essai sur les mêmes thèmes, paru aux Editions d’Organisation (février 2003) : « L’entreprise responsable » qui a reçu le premier prix Cidem du livre « entreprise et développement durable ».

En ligne sur :Array



- Co-auteur des "7 familles du développement durable", galerie de 56 portraits de personnalités scientifiques, politiques, intellectuelles, du business, etc… engagées dans le développement durable, paru aux éditions Presse Entreprises (juillet 2009



II/Journaliste free-lance, spécialisé sur les thèmes du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises.

- Rédacteur de la lettre mensuelle de l’ORSE (Observatoire de la responsabilité Sociétale de l’Entreprise/www.orse.org) jusqu'en septembre 2010.





III/ Travaux rédactionnels/consultant



A/Rédaction de rapports de développement durable :

- Interviews d’une vingtaine de responsables de Norauto pour le rapport développement durable 2005. Opération renouvelée en 2006.



- Concepteur-rédacteur du premier rapport de développement durable d’OPTIONS (2007), leader de la location de matériel pour réceptions, événement, mariage et décoration.



- Rédaction du rapport technique de développement durable de Carrefour (2009 et 2010)



Rédaction du rapport de développement durable de Coca-Cola France 2010



- Rédaction du 1er rapport de développement durable de Generali France (2009/2010)



B/ACIDD (Association pour la communication et l'information sur le développement durable) :

- Responsable du programme communication et marketing responsables (programmation de l'Université d'été de la communication pour le développement durable; coordination de l'Observatoire de la communication et du marketing responsables)



C/ Conception et rédaction de l’« Eco-guide, carnet de route vers un événement éco-responsable » Le document est téléchargeable à partir du site créé spécialement à cet effet :Array



IV/ Études :

- Co-auteur d’une analyse comparative de 13 rapports de développement durable européens et 10 français sélectionnés en 2002, publiée par Ecodurable : « Revue des rapports de développement durable ».



- Coordinateur des travaux du Comité de prospective du Comité 21, dans le cadre de Rio + 20 et rédacteur du rapport final.



V/ Animation :

- Conférencier, animateur de débats sur le développement durable



VI/ Gestes éco-citoyens/Famille Durable *:

- Éditeur, depuis juin 2003, à l’occasion de la Semaine nationale du Développement durable, d’un livret de 16 pages, tiré à 1 million d’exemplaires, distribués gratuitement dans les hypermarchés Carrefour : « Protégeons la planète sur les conseils de la Famille Durable ». Opération renouvelée jusqu'en 2006...

- En avril 2007, pour la 5ème Semaine du développement durable, édition d'un siteArray dédié aux gestes écocitoyens et à la consommation citoyenne.



