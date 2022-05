Nicolas HAZARD

- Vice-président du Groupe SOS, le leader européen de l’entrepreneuriat social



- Président du Comptoir de l’Innovation : une société d’investissement et de conseil spécialisée dans le financement et le développement des entreprises sociales en France et dans le monde.



Le Comptoir de l'Innovation oeuvre pour le changement d’échelle des entreprises sociales sur tous les continents.



Mes centres d'intérêt : économie numérique, finance responsable, développement durable et toutes les solutions qui représentent l’avenir de notre économie.



Mes compétences :

Développement international

Economie

entrepreneuriat

Entrepreneuriat social

Finance

Innovation

International

International Finance

investing