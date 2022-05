Nicolas HAZARD

Homme de terrain, gestionnaire et polyvalent, qui mettra à votre profit sa capacité d’adaptation, son esprit éthique et ses réflexions stratégiques pour définir la feuille de route afin de s’adapter à un monde en perpétuel mouvement.



16 années opérationnelles des métiers de l’environnement et de l’énergie…

16 années opérationnelles en gestion de centres de profits…

16 années opérationnelles au service de mes collaborateurs et mes équipes…

16 années opérationnelles à participer à des dizaines de nouveaux projets d'entreprises…

Mais une soif intacte d’apprendre et de participer à de nouvelles aventures…



DOMAINES DE COMPÉTENCES :

ENVIRONNEMENT / ENERGIE / INDUSTRIE / AGROALIMENTAIRE / AGRICULTURE & ELEVAGE AQUACULTURE & PÊCHE / SYLVICULTURE / TRANSPORT



Maîtrise de deux Conventions Collectives :

- Convention Collective Nationale des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (FEDENE).

- Convention Collective Nationale des Activités du Déchet (CCNAD).



Mes compétences :

Pilotage de grands Projets

Gestion d'un Centre de Profit

Stratégie de Développement