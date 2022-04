Alain CHAUVAUX

Aujourd’hui fort de 30 ans d’expérience technique, dans les domaines de l’électronique, l’informatique, l’automatisme, la mécanique, je coordonne les compétences internes ou externes afin de mener à bien les projets qui me sont confiés.



Je m’investis afin d’améliorer la marge des affaires. C’est également dans un contexte de sécurité des biens et des personnes que j’évolue. Ces deux facteurs m’ont amené à optimiser les outils de productions, faire évoluer les procédures et l’organisation de travail.



Motivé et mobile, c’est dans cet environnement fortement technologique, que je propose d'apporter ma collaboration en tant que chef de projet, expert technique ou manager technique.



Mes compétences :

Grands comptes

Electronique

Management

Gestion de la relation client

Production