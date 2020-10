Protection Périmétrique SÉCURITÉ (ROUVIÈRE)

Avec une expérience de plus de 15 ans dans le monde de la sécrité, j'interviens en avant-vente pour la réalisation de devis, visite sur site et création de concept de protection. Je suis présent à vos côtés lors de l'installation d'un nouveau site et en appui pour toute question de maintenance sur les barrières infra-rouge, câble de détection de chocs sur clôture et câble enterré.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Management commercial

Electronique

Développement commercial

Business development

Sécurité

Protection périmétrique

Cctv