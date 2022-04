Christophe CHABERT

Mes diverses expériences m’ont permis d’acquérir des méthodes de travail rapides et efficaces. Soucieux de la qualité et du résultat de mon travail, je suis capable d’intégrer rapidement un nouvel environnement, tout en étant autonome et polyvalent.



Mon aisance relationnelle et ma facilité d’écoute me permettent de répondre le mieux possible aux demandes des collaborateurs, des partenaires et de la clientèle.



Habitué aux univers mouvants et exigeants, je recherche aujourd’hui un nouveau défi à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrai mettre à profit cette expérience.



Mes compétences :

Développement Android

Informatique

Site internet

Musique

Gestion de projet

Développement commercial

Marketing

Graphisme

Rédaction de contenus

Graphisme print

Ergonomie

Réseaux sociaux

Mac OS

Prospection commerciale

Négociation commerciale