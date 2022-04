Christophe CHABERT

Actuellement en recherche d'emploi en tant qu'ingénieur matériaux, intéressé par les matériaux composites.



Suite à la découverte des matériaux lors de mon DUT Mesures Physiques, j'ai décidé de continuer dans cette voie là qui m'intéresse particulièrement.

La licence génie des matériaux et le Master Matériaux sont ainsi la continuité logique dans mon choix de découvrir ce domaine des matériaux.



Le stage réalisé au Canada dans les matériaux composites et celui réalisé au Brésil dans un laboratoire avec pour but d'étudier un potentiel élément de cathode pour les microbatteries Li-Ions m'ont fortement intéressé. Ce sont en effet 2 domaines dans lesquels j'aimerai évoluer professionnellement.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

LabVIEW

Excel

Caractérisation des matériaux

Matériaux composites

Corrosion

Création d'entreprise