Christophe CHABOT

Assure, depuis septembre 2006, au sein des Forces Armées, le poste de conducteur-avitailleur. J'ai suivi une formation militaire et pétrolière de 10 mois au sein de la Base Pétrolière Inter Armées basée à Chalon-sur-Saône (71). Quittant l'Institution en septembre 2015, mon souhait serait d'intégrer un grand groupe pour y effectuer un poste similaire. Rigueur, polyvalence et esprit d'équipe sont mes qualités.



Mes compétences :

Identifier les différents types d'aéronefs

Charger/dépoter une citerne

Ouvrir/fermer un réseau

Remplir un document de paiement

Former le personnel

Prélever un échantillon (VA3)

Jauger une capacité

Conduire un véhicule articulé (SPL)

Mettre en place un dépôt de campagne

Analyser le produit (analyse type C)

Savoir rendre compte

Tester le bon fonctionnement des avitailleurs