Eric CHABOT

Diplômé d'un Bac +2 (Technicien Supérieur Méthodes et Exploitation Logistique) obtenu lors de ma formation DIF à l'AFT-IFTIM, je recherche un poste équivalent à ce titre. Je suis ouvert à toute opportunité. Pour moi, faire respecter le travail en toute sécurité est primordial.



10 années dexpérience dans la logistique.



Compétences :



Qualités principales : adaptabilité, réactivité, autonomie, esprit d'équipe, esprit d'initiative, qualité découte, bonne présentation et aisance relationnelle.



Faites de votre réussite ma réussite .



Mes compétences :

LEAN

KAISEN

Réceptionnaire

Magasinier

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Dynamique

Gestion des stocks et approvisionnement

Cariste 1-2-3-4-5

Microsoft Excel