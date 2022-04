Professionnel de l'immobilier, je vis et j'exerce mon métier avec passion et enthousiasme sur la commune de La Queue en Brie ainsi que sur les communes avoisinantes. Cette ville remplie d'histoire, proche des grands axes et à 30 minutes de Paris, vous fera bénéficier d'un cadre de vie exceptionnel.



Connaissant parfaitement le secteur et ses spécificités, je mettrai à votre disposition toutes mes compétences et mon savoir-faire afin de vous aider efficacement dans la réalisation de votre projet immobilier, que ce soit dans la vente ou l'achat.



Vous êtes propriétaire et vous cherchez à vendre, vous êtes acheteur et désirez acheter pour vous-même ou pour investir au mieux de vos intérêts, tout en bénéficiant d'un accompagnement fiable et sécurisant? Votre projet mérite toute mon attention et pour cela je vous propose une solution clé en main pour la réalisation de votre projet immobilier.



En prenant contact avec moi, je mettrai ma passion de l'immobilier à votre service en vous offrant:



Un suivi efficace basé sur une relation de confiance.



Une prise en charge de vos démarches (financement, diagnostics, home staging...grâce à nos partenaires).



Un gain de temps en ayant un seul interlocuteur et en bénéficiant de la synergie et du savoir-faire du réseau Sextant France et de la forte notoriété de cette marque à l'international et un engagement mutuel pour la réussite de votre projet.



Nos contacts, le relationnel que nous entretenons avec nos confrères immobiliers, notre expertise ainsi que nos supports de communication nous permettront de vous apporter le travail et l'implication que vous êtes en mesure d’attendre de vrais professionnels de l’immobilier.



N’hésitez pas à me contacter et je me ferais un plaisir de répondre à toutes vos attentes.



Christophe Chabraud

Tél : 06 48 06 40 16

christophe.chabraud@sextantfrance.fr



Mes compétences :

Dynamique de groupe

Analyse des besoins

Compréhension des informations

Coaching d'équipe

Relation clients

Ecoute client

Écoute salarié

Coaching professionnel