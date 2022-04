Ayant passé mon doctorat en 1997 (thèse : La centralisation territoriale, fondements et continuité en Droit public français, Dir Pr Dominique Rousseau, prix de la meilleure thèse de la faculté de Droit de Montpellier I), je suis Maître de conférences de Droit public depuis 2000 à la faculté de Droit et Science politique de l'Université Lumière Lyon 2. J'ai exercé deux ans à l'Université de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa (2008-2010), en délégation, et ponctuellement à l'université royale de Droit et Science économique de Phnom Penh au Cambodge (2004-2005).



Je fais partie du centre de recherches Droits, Contrats, Territoires, de l'université Lumière Lyon 2 ( http://dct.ish-lyon.cnrs.fr ) où je suis responsable de l'axe Territoires. Je travaille de même avec le GRALE (https://www.pantheonsorbonne.fr/ar/autres-structures-de-recherche/grale ), laboratoire de Paris I, au sein de la commission Organisation(s) Territoriale(s).



Cofondateur du Groupe d'études franco-japonais de Droit public, créé en 1997 et qui regroupe une centaine de chercheurs des deux pays, j'interviens régulièrement dans les séminaires organisés dans ce cadre tous les deux ans en France et au Japon et dont plusieurs actes sont publiés (http://spminamino.web.fc2.com/FR/sfj/seminairefj.htm ).



Mes domaines de spécialité sont le droit constitutionnel, le droit européen institutionnel, et surtout le droit territorial (décentralisation, fédéralisme, aménagement du territoire, intercommunalité) et la démocratie locale. Mes récentes activités de recherche concernent également la Métropole de Lyon (http://dct.ish-lyon.cnrs.fr/node/14 ).



Vous pouvez me contacter à l'adresse mail : christophe.chabrot@univ-lyon2.fr



Mes compétences :

Décentralisation

Démocratie locale

Institutions européennes

Intercommunalité