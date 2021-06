Bruno MILLY

Sociologue, professeur des universités, Université LUMIERE LYON 2, depuis septembre 2012.

Membre du CENTRE MAX WEBER (CNRS UMR 5283).

Membre de l'UFR d'Anthropologie, de Sociologie et de Science Politique de l'Univ. Lyon 2.

Co-responsable du Master Sociologie et Développement des Organisations (SDO) Formation en cours d'emploi, Univ. Lyon 2 (depuis 2016).



Ancien directeur du Centre Max Weber (2015-2018). Ancien responsable du Master professionnel Sociologie Appliquée au Développement Local (SADL) Formation en cours d'emploi, Univ. Lyon 2 (2009-2015).



Mes travaux de recherche portent sur l'analyse du travail, principalement dans les champs du secteur public et du secteur associatif. Il s'agit d'interroger les professionnels, recueillir leurs points de vue sur leur activité et par là, comprendre les ressorts individuels et collectifs de l'action au travail. Cette approche se situe à la croisée des sociologies des organisations et des groupes professionnels. Elle s'appuie sur des terrains divers, explorés dans des recherches, généralement collectives, conduites depuis 20 ans : les soignants et enseignants en prison, les rectorats, les hôpitaux (démarche-qualité, nouvelle gouvernance, action culturelle), la féminisation des métiers techniques de la SNCF, les structures déconcentrées de l'ex-Ministère de l'Equipement (DDT, DREAL, CETE), les associations du secteur social et médico-social.



Les références précises des rapports de recherche et des publications attenantes sont consultables sur le site du Centre Max Weber. Ci-après les titres des ouvrages :



Histoire des pensées sociologiques, 2021, avec J.-P. Delas, Paris, A. Colin, 5ème édition, 574 p.



Le travail dans le secteur public. Entre institutions, organisations et professions, 2012, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Collection Didact Sociologie, 233 p.



La qualité à l'hôpital. Un regard sociologique, 2011, avec G. Herreros, Paris, L'Harmattan, 152 p.



Soigner en prison, 2001, Paris, PUF, Coll. Sociologies Essais, 250 p.