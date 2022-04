Christophe CHAILLOUX

Leader sans précédent dans le domaine des systèmes polymères depuis plus de 90 ans. Les revêtements de sols Stonhard sont sans joints, résistants, faciles à nettoyer et sont conçus pour résister aux contraintes des environnements industriels et commerciaux sans sacrifier le design.

Stonhard est le leader mondial des revêtements sans joints hautes performances, revêtements polymères pour l’industrie chimique, établissements de santé, écoles, transports, espaces publiques, industrie pharmaceutique, électronique, agroalimentaire, aéronautique, revêtements pour environnements industriels et commerciaux.