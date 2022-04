Christophe CHALIMBAUD

MANAGEMENT COMMERCIAL



- Capacité à motiver et fédérer des équipes sur site et à distance - Développement de business et de partenariats B to B

- Organisation et pilotage d’activité de réseau commercial - Dynamisme commercial et culture de résultat



VISION STRATEGIQUE,CULTURE DE L’ENVIRONNEMENT IMMOBILIER ET FINANCIER



- Partage de la stratégie de l’entreprise auprès des équipes - Commercial et Risque - Capacité à innover et être force de proposition - Canaux de distribution



Mes compétences :

Animation

Animation commerciale

Banque

Caisse

Commercial

Commerciale

Crédit immobilier

Développement commercial

Directeur commercial

Directeur régional

Épargne

Finance

Foncier

Immobilier

Management

Manager

Microsoft Money

SMC

Vente