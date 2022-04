Christophe CHAMBON

J'ai commencé mon parcours professionnel dans le domaine de la robinetterie nucléaire en tant que exécution puis j'ai évoluer en tant que responsable d'intervention et chef de chantier .

J'ai permis à ma société d'avoir une qualification supplémentaire suite à mes connaissances et monter un module de formation en interne pour tests traversées toujours en milieux nucléaire

J'ai participé à l'évolution de documents de formation en interne sur les servomoteurs électriques joucomatic et Bernard par rapport à mon expérience et pendant 6 ans je formais des agents en interne