Christophe CHAMPION

Comme beaucoup de passionné de technique, je suis tombé dans l’informatique quand j’étais petit…

J’ai connu mes premiers "émois" de programmation sur une console Mattel Intellivision et réalisé mes premiers "exploits" sur un Amiga 1000, deux machines que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaitre.

Depuis, bien des choses ont changé dans ma vie professionnelle. J’ai démarré ma carrière en 1989 en tant que développeur puis ingénieur d’étude et développement, expert technique pour terminer en tant que Responsable R&D.



Tout l’intérêt de ces métiers passionnants est qu’ils sont faits de changements perpétuels.

Il est nécessaire d’apprendre sans cesse de nouvelles choses dans des domaines variés.

De plus, il est important de savoir se remettre en cause régulièrement et d’être toujours à l'écoute tout en se méfiant des effets de modes.

La technique doit avant tout être au service des besoins et des attentes des utilisateurs.

Enfin, ils permettent de découvrir de nouveaux métiers grâce aux clients que l'on est amené à côtoyer.



Cette passion ainsi que la volonté de prendre en main mon destin professionnel m’ont conduit, en 2001, à créer IOcean avec Nicolas Bertrand.

Nous avons fait le choix de mettre en place une structure indépendante à taille humaine qui se veut être un véritable partenaire pour ses clients.

Nous avons réussi à fédérer autour de nous une équipe motivée par l’excellence et le plaisir d’accomplir un travail de la qualité.



Pour compléter cette vie professionnelle, je suis l'heureux papa d'un garçon et d'une fille et je participe autant que possible à la vie associative du petit village de Picardie dans lequel je vis, loin du tumulte de Paris où je travaille.



Mes compétences :

Entreprenariat