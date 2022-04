Christophe CHAMPLY

Suivre une affaire de charpente métallique de A à Z



liens directs avec:

-les bureaux d'études sous traitant ou pas

-les unités de production (ateliers)sous traitant ou pas.

-la préparation et le suivi du montage

-Participer aux réunions techniques et de chantier

-effectuer les réceptions.

Étant en contact permanent avec les architectes.



du coté administratif:

-Suivi financier

-commandes de matériel du style nacelles et Grue.

-commandes de caillebotis, couverture, bardage, plancher collaborant etc...



Place très polyvalente et très intéressante.



Mes compétences :

Relationnel

Pragmatique