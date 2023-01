Gaël ROBIN

Après un parcours de plusieurs années dans en tant que consultant, j'ai décidé de créer un cabinet spécialisé dans le recrutement et le conseil RH. Souhaitant me différencier des prestataires existants, je revendique ma proximité avec ma clientèle, ma franchise avec mes interlocuteurs (candidats ou clients), ma réactivité et mon sens du résultat.

Depuis 2012 le cabinet n'a cessé de se développer, essentiellement grâce aux recommandations de nos clients, partenaires et candidats.

L'équipe du cabinet, grâce à son adaptabilité, et les moyens dont nous disposons, nous permettent aujourd'hui d'intervenir sur l'ensemble du territoire pour une clientèle diversifiée (BTP, Industrie, Finance et Expertise-comptable, Tertiaire...).



www.g2rh.fr



Mes compétences :

Recrutement

Recrutement cadres

Conseil

Ressources humaines

gros oeuvre

BTP

second oeuvre

industrie