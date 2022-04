Christophe CHANTELAUZE

- gestionnaire de stocks, entrées/sorties des marchandises, inventaire, logistique, qualité, développement fichier clients, fidélisation clientèle, achats/ventes, gestion de consommables, relation clients et fournisseurs, facturation.



- 23 ans d'expérience en tant que responsable magasin dans des entreprises où la qualité et le respect clients sont prioritaires. je suis donc très attaché au travail bien fait, en respectant les normes de qualité et bien sûr aussi le respect de ma clientèle.



Mes compétences :

Sorties

Microsoft Word

Microsoft Excel