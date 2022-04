Christophe CHANTELOZE

Agir pour l’amélioration de la qualité des soins des patients.



En tant que pharmacien, informer et être garant sont 2 missions essentielles. J’ai choisi de le faire dans des métiers innovants centrés sur les besoins des patients et des professionnels de santé, en mettant mon expertise scientifique au service des stratégies réglementaires, de la qualité et du développement.



Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux, des soins à domicile et des thérapies respiratoires.

Capacité à travailler en transverse.

Conduite de projets

Management d'équipe



N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Business strategy

Santé

Dispositifs médicaux

Relations clients

Développement de partenariats

Pneumologie

Management de la qualité

Affaires réglementaires

Management