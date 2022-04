Christophe CHAPELIER

J'ai 25 années d'expérience à la BSPP, après 14 ans d'opérationnel, je suis actuellement rédacteur au bureau prévention (habitation, ERP, Code du Travail, Parcs de Stationnement et ICPE). Il s'agit principalement des études de dossiers de permis de construire, de réhabilitation et d'aménagement transmis par les administrations (Mairies et Préfectures).

Je participe également aux visites de réceptions des travaux et des contrôles en cours d'exploitation des ERP, notamment pour les parcs de stationnement.

Je prend également des gardes opérationnelles dans le cadre de la recherches des causes circonstances des incendies (Equipier RCCI).

Je suis également formateur à l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) dans le cadre des formations PRV1, PRV2 et module ICPE.

J'assure également des formations SSIAP et SST.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Apple Keynote, Page, Numbers

Gestion de projet