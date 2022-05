Tony PERRON

Parcours:

- 20 ans et demi Pompiers de Paris (chef de garde) 1993/2008

- 4 ans et demi au service de prévention sécurité incendie du musée du Louvre dans le cadre d'un détachement Pompiers de Paris. (2008/2013/

- Formateur, conseiller en prévention sécurité incendie pour SP enseignement (2013/2014).



Expériences:

- Prévention

.Connaissance de la réglementation ERP, code du travail et fonctionnement des commissions de sécurité

.Mise à jour et suivi des registre de sécurité

.Analyser,évaluer, traiter le risque incendie

.Exploiter un système de sécurité incendie

.Préparer les commissions de sécurité

.Maintenance défibrillateur



-Formation

.Formateur incendie, évacuation (spécialiste type U), SST, massage cardiaque et SSIAP)

.Responsable d'un service de formation au sein des Pompiers



-Management (carrière pompier)

.Encadrer et diriger les différents exercices et séances d'instruction dans le cadre de l'entrainement quotidien.

.Chef de détachement chargé d'appliquer les différents textes et règlements relatifs aux interventions et plans spéciaux avec le souci permanent de veiller à la sécurité du personnel;



Diplômes:

- 2015 MAC FSST

- 2013 certificat technique INSSI et DTE diplôme technique européen (CNPP, expert en prévention et maîtrise des risques)

-2012 formation perfectionnement CTS (châpiteau, tentes et structures) à l'ENSOSP (école nationale supérieur des officiers sapeurs pompiers)

-2012 Module complémentaire SSIAP3

-2012 Formation perfectionnement des système de sécurité incendie (ENSOSP)

-2011 Diplôme de prévention niveau 2 (PRV2)

-2006 Brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, spécialité "chef de centre de secours de sapeurs-pompiers de Paris" homologué niveau III, code NSF 344P.

2005- Responsable pédagogique Sapeurrs-pompiers (FOR2)





Mes compétences :

Management d'équipe

Formateur incendie

Prévention sécurité incendie

Formateur

Prévention

Sécurité

Conseil

Audit sécurité

Évaluation des risques

Gestion de projet