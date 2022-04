Fort d une expérience terrain de 18 ans sur le secteur du 06 avec des lancements et présentations nouveaux produits à un portefeuille clients médecins généralistes et spécialistes ville et hôpital ainsi que des relations publiques.

classé régulièrement dans les 5 premiers France aussi bien sur critères qualitatifs que quantitatifs.je reste disponible immédiatement pour toutes propositions dans mon secteur d activité et/ou autres secteurs.



Mes compétences :

Vente