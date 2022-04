Christophe CHARAVAY

Diplômé Ingénieur en mécanique de l’INSA Lyon et Master Of Business Administration de l’IAE Montpellier, j’intègre le groupe AKKA en 1990. J’y occupe différentes fonctions en région puis en région parisienne. J’occupe sur Lyon successivement les postes d’Ingénieur d’Affaires sur des projets Turn Key dans les métiers de la manutention continue puis de Directeur d’Agence Process principalement pour l’automobile ou le nucléaire. Une pose de sept années durant laquelle je crée en indépendance un cabinet de recrutement, puis réintègre le groupe AKKA en 2009 sur Paris au sein de la BU Transport Terrestre. Depuis deux ans, au sein de cette BU, et parallèlement à mes fonctions françaises je suis en charge de fluidifier les relations avec notre entité Roumaine et y développer l’activité offshore.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Energie

Automatisme

Recrutement

Informatique industrielle

Mécanique

Industrie

Nucléaire

Automobile